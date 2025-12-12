Da ' Sckiattamurt' a ' U Figl du Lepr' i nomi e le condanne del blitz che ha mandato al tappeto la mafia foggiana

Si è concluso con 54 condanne e 390 anni di reclusione il processo in Appello ‘Game Over’ contro la mafia foggiana, nato dalla maxi-operazione antimafia del luglio 2023. L’indagine ha portato alla luce nomi e condanne significative, segnando un colpo decisivo alla criminalità organizzata nella regione.

