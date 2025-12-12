Da quelle finestre… Garlasco la scoperta a casa della nonna di Chiara Poggi

Il caso di Garlasco, riaperto nuovamente dalla Procura di Pavia, riporta alla ribalta le vicende legate alla morte di Chiara Poggi. La decisione di riesaminare il fascicolo su Andrea Sempio ha risvegliato vecchi dubbi e interrogativi, riaccendendo l’attenzione su un episodio che ha segnato profondamente l’Italia e lasciato molte questioni ancora irrisolte.

Da quando la Procura di Pavia ha deciso di riaprire per la terza volta il fascicolo su Andrea Sempio, il caso di Garlasco è tornato a vibrare come una corda tesa, riportando alla luce ombre, interrogativi e frammenti di testimonianze rimasti per anni ai margini dell’attenzione pubblica. Ogni dettaglio di quell’agosto di diciotto anni fa è improvvisamente riemerso, quasi a chiedere una nuova lettura. Tra questi, uno dei più enigmatici riguarda ciò che accadde non nella villetta di via Pascoli, ma qualche chilometro più in là, nella casa disabitata della nonna di Chiara Poggi, a Gropello Cairoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

