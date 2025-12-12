Da Nvidia a Meta ecco gli architetti dell’IA 2025 alla guida della rivoluzione digitale secondo Time

L'articolo presenta i principali protagonisti dell'innovazione nell'intelligenza artificiale prevista nel 2025, tra cui figure di spicco come Jensen Huang, Sam Altman, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Questi leader stanno plasmando la rivoluzione digitale attraverso le loro aziende e ricerche, contribuendo a definire il futuro della tecnologia e dell'IA.

Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (xAI), Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Demis Hassabis (DeepMind), Dario Amodei (Anthropic) e Fei-Fei Li (StanfordWorld Labs). Sono queste alcune delle menti dietro il disegno e lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale negli ultimi anni. E sono loro i personaggi dell’anno 2025 secondo la rivista Time. L’attesa nomina va dunque agli “Architetti dell’Ia”, per il loro ruolo centrale e distruttivo nella crescita della machine learning, che ha portato con sé cambiamenti storici nell’economia, la politica e la quotidianità in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Da Nvidia a Meta, ecco gli architetti dell’IA 2025 alla guida della rivoluzione digitale secondo Time

