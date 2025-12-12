Da mesi costrette a fare lezione in un' aula gelida | in classe con copertine e borse dell' acqua calda

Le studentesse di una scuola si trovano da mesi a frequentare le lezioni in un'aula estremamente fredda, costrette a coprirsi con copertine e a usare borse dell'acqua calda per affrontare le basse temperature. Questa situazione evidenzia una problematica legata alle condizioni ambientali dell'edificio scolastico, che influisce sulla qualità dell'apprendimento e sul benessere degli studenti.

"Le studentesse sono costrette da mesi a fare lezione all'interno di un'aula gelida ed entrano in classe con copertine e borse dell'acqua calda portate da casa". È questa la denuncia di un genitore di una ragazza a Parmatoday. "Chiediamo che durante la pausa natalizia si intervenga in maniera.