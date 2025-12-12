da lewandowski a icardi 5 grandi bomber per il milan di allegri

Il Milan di Allegri si distingue quest’anno per la sua solidità offensiva, nonostante l’assenza di un grande centravanti. Tra i bomber più rappresentativi, Lewandowski e Icardi spiccano tra i cinque grandi attaccanti che potrebbero rafforzare ulteriormente la rosa con investimenti mirati. Un risultato che merita i complimenti, considerando la posizione di vertice raggiunta senza una “prima punta” di peso.

Tre a zero e due che necessiterebbero di un investimento importante lato cartellino Ad Allegri andrebbero fatti i complimenti per il solo fatto di essere in vetta alla classifica praticamente senza un grande centravanti. In rosa c’è un’unica prima punta di buon livello come Santiago Gimenez, ma il messicano è ai box per un infortunio un po’ misterioso ed è stato bocciato dal tecnico livornese già prima di far ritorno a Milanello. Da Lewandowski a Icardi, cinque grandi bomber per il Milan di Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it Vlahovic non esce dai radar. Infatti Allegri avrebbe voluto un’altra prima punta già l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it