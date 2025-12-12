Da Hollywood una lezione di coraggio Caley Versfelt la forza gentile che abbatte ogni limite

Ildenaro.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Hollywood arriva una testimonianza di coraggio e determinazione. Caley Versfelt incarna la forza gentile che supera ogni limite, offrendo un esempio ispiratore di resilienza e tenacia. La sua storia ci ricorda come il coraggio possa trasformare ostacoli in opportunità di crescita, lasciando un’impronta duratura di speranza e motivazione.

di Emilia Filocamo Alcune persone sono doni, sono una elargizione improvvisa ed inaspettata di ricchezza per l’anima, di insegnamenti, di suggerimenti, di motivazioni. Non arrivano da una direzione precisa, o comunque non certo da una direzione anticipata: semplicemente arrivano e rendono il corso delle cose più bello, piacevole, dando risposte a domande spesso non ancora poste. Il mio incontro, soltanto virtuale, con Caley Versfelt, attrice, anzi, direi piuttosto artista a tutto tondo perché modella, ballerina,  paladina dei diritti dei diversamente abili, imprenditrice con la sua creazione delle t shirt Tides of Kindness, per diffondere la gentilezza, avviene grazie ad un amico  comune, l’incredibile attore David S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

