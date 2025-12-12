Da Fortnite agli omicidi su commissione | quasi 200 arresti in 9 Paesi europei per la rete che trasforma bambini e ragazzi in sicari

Una vasta operazione internazionale ha portato all’arresto di quasi 200 persone in 9 Paesi europei, smantellando una rete criminale che induceva bambini e adolescenti a commettere omicidi su commissione. Tra le testimonianze inquietanti, un giovane svedese di 11 anni ha pubblicato su Instagram una frase scioccante, evidenziando la gravità e la diffusione di questa pericolosa rete.

Un bambino svedese di undici anni scrive su Instagram una frase agghiacciante: "Non vedo l'ora di vedere il mio primo cadavere". Un altro chiede: "Allora, quando ammazziamo qualcuno?" Dall'altra parte dello schermo arriva la risposta: "Resta motivato". Poi l'offerta di 14mila dollari per commettere un omicidio, con trasporto, abiti e strumenti già predisposti. La polizia riesce a intervenire appena in tempo per evitare una tragedia. Non si tratta di casi isolati ma di un vero e proprio fenomeno che in Europa si sta diffondendo a macchia d'olio: quello del Violence-as-a-Service, ossia della violenza come servizio.

