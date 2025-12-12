Da Confartigianato la campagna #acquistiAMOlocale

In vista delle festività natalizie, Confartigianato lancia la campagna #AcquistiAMOlocale, promuovendo l'acquisto di prodotti artigianali made in Italy. L'iniziativa invita a sostenere le imprese locali, valorizzando la creatività e la tipicità delle diverse realtà territoriali italiane attraverso regali autentici e di qualità.

In vista delle festività natalizie Confartigianato promuove anche quest’anno la campagna #AcquistiAMOlocale, un invito a regalare e a regalarsi prodotti a valore artigiano made in Italy, espressione della creatività e della tipicità delle imprese dei tanti, diversi territori italiani. Per Confartigianato la scelta dell’acquisto locale non è soltanto un atto di consumo, ma anche un impegno per valorizzare la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, il buono e il ben fatto frutto del lavoro degli artigiani. È un investimento in eccellenza, sostenibilità e identità culturale, che porta con sé una profonda dimensione etica e relazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it