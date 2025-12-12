Da Cesenatico a Cesena apre il ristorante famigliare ma con un robot tra i tavoli e attenzione alle intolleranze

A Cesena nasce Ca’ Nostra, il nuovo ristorante della chef Katia Fabbretti, che unisce tradizione familiare e innovazione tecnologica. Con un'attenzione particolare alle intolleranze alimentari, il locale introduce un robot tra i tavoli, arricchendo l’offerta gastronomica della città e offrendo un’esperienza culinaria moderna e inclusiva.

Si amplia l'offerta gastronomica di Cesena con l'apertura di Ca' Nostra, nuovo ristorante della chef Katia Fabbretti, associata a Confcommercio. Il locale si trova sotto il porticato di corso Garibaldi, di fronte al teatro Bonci, e rappresenta il trasferimento in città di un'insegna già.

