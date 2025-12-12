Da Cesenatico a Cesena apre il ristorante famigliare ma con un robot tra i tavoli e attenzione alle intolleranze

A Cesena nasce Ca’ Nostra, il nuovo ristorante della chef Katia Fabbretti, che amplia l’offerta gastronomica locale. Tra innovazione e tradizione, il locale si distingue per l’introduzione di un robot tra i tavoli e un’attenzione particolare alle intolleranze alimentari, offrendo un’esperienza culinaria moderna e inclusiva.

Si amplia l’offerta gastronomica di Cesena con l’apertura di Ca’ Nostra, nuovo ristorante della chef Katia Fabbretti, associata a Confcommercio. Il locale si trova sotto il porticato di corso Garibaldi, di fronte al teatro Bonci, e rappresenta il trasferimento in città di un’insegna già. Cesenatoday.it Da Cesenatico a Cesena, apre il ristorante famigliare ma con un robot tra i tavoli e attenzione alle intolleranze - “Vengo dalla pasticceria e ho studiato a lungo le farine, arrivando a specializzarmi nel senza glutine ... cesenatoday.it In centro apre “Cà Nostra” con cucina specializzata “gluten free” - Inaugurato oggi pomeriggio il ristorante “Cà Nostra” della chef cesenate Katia Fabretti, in corso Garibaldi 57, a due passi dal teatro Bonci. corrierecesenate.it

Tramonto in diretta da Cesenatico (FC) ! Foto di Alex Paolucci #meteoforlicesena - facebook.com facebook

© Cesenatoday.it - Da Cesenatico a Cesena, apre il ristorante famigliare ma con un robot tra i tavoli e attenzione alle intolleranze

HOTEL MICHELANGELO Cesenatico **** Ristorante

Video HOTEL MICHELANGELO Cesenatico **** Ristorante Video HOTEL MICHELANGELO Cesenatico **** Ristorante