Curling Team USA completa l’en plein verso Milano Cortina 2026 Assegnati gli ultimi pass olimpici

Il curling si prepara a vivere l'appuntamento di Milano Cortina 2026, con le ultime qualificazioni assegnate e il quadro delle partecipanti ormai definito. La competizione promette di essere uno degli eventi più emozionanti dei Giochi invernali, consolidando la presenza di team provenienti da tutto il mondo.

Si sta delineando il quadro completo delle partecipanti ai tornei olimpici di curling che si disputeranno a Cortina dal 4 al 22 febbraio 2026. Sul ghiaccio canadese di Kelowna è in corso di svolgimento infatti l’ ultimo evento di qualificazione a cinque cerchi, che mette in palio gli ultimi due slot per ciascuna delle tre specialità in programma ai Giochi di Milano Cortina 2026. Ieri si sono disputati gli spareggi della competizione femminile e maschile, mentre domani comincerà il round robin del doppio misto. A conti fatti non sono arrivate delle sorprese clamorose, ma va registrata l’esclusione dalle Olimpiadi di alcune compagini abbastanza quotate che avrebbero potuto recitare un ruolo da outsider sulle piste di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it