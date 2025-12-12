Curiosità ad Amalfi la Letterina per Babbo Natale su pregiata carta bambagina realizzata a mano
Ad Amalfi, la tradizione natalizia si arricchisce di un'originale iniziativa: la creazione di letterine per Babbo Natale su pregiata carta bambagina realizzata a mano. Al Museo della Carta, i visitatori possono vivere un'esperienza unica, trasformando questa tradizione in un laboratorio creativo che valorizza l'artigianato locale e il fascino delle festività.
La letterina per Babbo Natale diventa un laboratorio creativo utilizzando la pregiata carta d’Amalfi realizzata a mano al Museo della Carta. L’evento rientra nel “Natale dei Piccoli”, l’articolato programma dedicato esclusivamente ai bimbi, ideato dall’Amministrazione di Amalfi guidata dal. Salernotoday.it
Amalfi, la Letterina per Babbo Natale su pregiata carta bambagina - Il laboratorio dedicato ai bambini: un'idea romantica, tra fantasia e manualità, alla scoperta della grande tradizione delle antiche cartiere di Amalfi,