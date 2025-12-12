Cultura e memoria | a Vasto il nuovo libro su Matteotti di Enzo Fimiani

Sabato 13 dicembre a Vasto si terrà la presentazione del libro “Un’idea di Matteotti un secolo dopo” di Enzo Fimiani, professore di Storia contemporanea. L’evento si svolgerà alle ore 18 presso l’auditorium del Centro servizi culturali in via Michetti, offrendo un’occasione per riflettere sulla figura e il lascito di Giacomo Matteotti.

