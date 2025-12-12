Cucina italiana patrimonio dell’Unesco ma l’Alto Adige non ci sta | I canderli non ne fanno parte
La cucina italiana, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio culturale, si trova al centro di una disputa con l’Alto Adige. La regione sostiene che alcuni piatti tradizionali, come i canderli, non possano essere considerati parte della cucina italiana e quindi non includibili nel patrimonio UNESCO. La questione evidenzia le tensioni tra identità regionale e patrimonio culturale condiviso.
Secondo il Dolomiten alcuni prodotti dell'Alto Adige non possono essere considerati di proprietà della cucina italiana e quindi non possono essere inglobati nel patrimonio dell'Unesco. Ildifforme.it
Cucina italiana patrimonio dell’Unesco: ecco i precedenti e perché il nostro caso è diverso - Nel 2010, il pasto dei francesi era stato premiato per la sua ritualità e per il valore dei prodotti utilizzati. editorialedomani.it
