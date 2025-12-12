Crosetto shock Trump tratta la pace in Europa | Ecco cosa penso davvero

Durante la manifestazione Atreju a Roma, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso una critica severa nei confronti delle attuali iniziative di pace nel conflitto tra Russia e Ucraina, rivelando una visione personale e sorprendente sulla situazione e le strategie internazionali.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo sul palco della manifestazione Atreju a Roma, ha espresso una profonda delusione e una critica netta riguardo l’attuale dinamica dei tentativi di pace nel conflitto tra Russia e Ucraina. La sua principale perplessità non riguarda tanto l’obiettivo della pace, che è universalmente auspicato, quanto il ruolo predominante che gli Stati Uniti d’America stanno assumendo in questo processo negoziale, che si svolge nel cuore stesso dell’Europa. Crosetto ha sottolineato come la necessità di un intervento statunitense per mediare una soluzione pacifica in un contesto geografico e politico intrinsecamente europeo rappresenti una sorta di fallimento o quantomeno una lacuna per la capacità diplomatica e politica del continente europeo nel suo complesso. Thesocialpost.it

