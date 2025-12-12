Crosetto | La Nato non ha mai attaccato una nazione per occuparla la Russia 19 volte in 100 anni – Il video

Il generale Guido Crosetto evidenzia come la NATO non abbia mai attuato occupazioni militari attraverso dichiarazioni di guerra, sottolineando che la Russia, nel corso di un secolo, ha intrapreso 19 interventi militari. Un'analisi che invita a riflettere sulla natura e gli obiettivi delle alleanze internazionali e sui confronti storici tra potenze mondiali.

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2025 "La Nato non ha mai dichiarato guerra a una nazione per occuparla. Negli ultimi cento anni la Russia ha invaso 19 nazioni" così il Ministro Crosetto intervistato da Marco Travaglio ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

