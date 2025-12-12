Crosetto | ‘ deluso che Usa intervengano per trattare pace in Europa’

12 dic 2025

In un contesto di crescente tensione nel cuore dell’Europa, il ministro Crosetto esprime delusione per il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle trattative di pace, sottolineando la sua insoddisfazione riguardo a questa dinamica internazionale.

ROMA, 12 DIC – “Sono molto deluso dal fatto che siano gli Usa che intervengano per trattare una pace nel cuore dell’Europa. Se domani gli Stati europei dicessero che c’è una persona a rappresentare tutto il negoziato, né Trump né la Russia potrebbero dire di no”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sul palco. Imolaoggi.it

