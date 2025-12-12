Crosetto | ‘ deluso che Usa intervengano per trattare pace in Europa’
In un contesto di crescente tensione nel cuore dell’Europa, il ministro Crosetto esprime delusione per il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle trattative di pace, sottolineando la sua insoddisfazione riguardo a questa dinamica internazionale.
ROMA, 12 DIC – “Sono molto deluso dal fatto che siano gli Usa che intervengano per trattare una pace nel cuore dell’Europa. Se domani gli Stati europei dicessero che c’è una persona a rappresentare tutto il negoziato, né Trump né la Russia potrebbero dire di no”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sul palco. Imolaoggi.it
Ucraina, Crosetto dal palco di Atreju: "Deluso che gli Usa intervengano per trattare la pace in Europa" - " Sono molto deluso dal fatto che siano gli Usa che intervengano per trattare una pace nel cuore dell'Europa. affaritaliani.it“Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un pò deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Credo la Russia sia d’accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d’accordo, ai suoi piace”. Lo ha detto Don - facebook.com facebook