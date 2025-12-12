Crosetto ad Atreju tuona contro gli Usa | Deluso che intervengano per trattare una pace in Europa

Durante Atreju, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso critiche agli Stati Uniti, lamentando la loro ingerenza nelle trattative di pace in Europa. L'intervento ha rappresentato uno dei momenti salienti della manifestazione di Fratelli d’Italia, offrendo spunti di riflessione sulle attuali dinamiche internazionali e i dossier in discussione.

Uno dei momenti più attesi di Atreju non ha deluso. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto sul palco della kermesse di Fratelli d’Italia per chiarire alcune questioni relative ai due conflitti in corso e per aggiungere qualche dettaglio ai dossier che sono in discussione oggi. I piani di pace del presidente Usa, Donald . Ildifforme.it

