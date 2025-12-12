Crolli e freddo a Gaza | 9 morti2 bimbi

Gaza affronta una grave emergenza a causa di forti crolli e temperature rigide, che hanno causato la morte di nove persone, tra cui due bambini. Le condizioni climatiche avverse e le strutture precarie hanno aggravato la situazione, lasciando molte persone senza riparo e vulnerabili alle conseguenze di questa crisi.

11.51 Cinque persone sono morte nel crollo di una casa e altre due travolte da un muro caduto su una tenda che ospitava sfollati nella Striscia di Gaza. Per il freddo è morta anche una bambina di 9 anni, oltre a una neonata di 8 mesi deceduta nell'allagamento di un'altra tenda di sfollati. 250mila le famiglie in tenda. Così dai dati della Difesa Civile. Hamas aveva avvertito che le forti piogge avrebbero potuto causare il crollo di edifici danneggiati dai raid israeliani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A Gaza per il freddo muoiono un neonato e un bimbo di 9 anni - Une neonato è morto a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua ad infierire portando devastazione. Come scrive notizie.it

Un altro neonato e un bambino di 9 anni sono morti di freddo a Gaza - Lo riportano Al Jazeera e l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui il neonato è morto nel campo profughi di Al- Da ansa.it

