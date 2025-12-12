Crisi in maggioranza M5S chiude le trattative col sindaco | Tardiva sua richiesta di aiuto
La crisi all’interno della maggioranza politica ha portato il Movimento 5 Stelle a chiudere le trattative con il sindaco, ritenendo tardiva la richiesta di aiuto. In un comunicato ufficiale, il M5S ha ribadito il proprio ruolo di opposizione, sottolineando di aver ascoltato l’appello istituzionale senza avanzare proposte.
“Nel pieno rispetto istituzionale, abbiamo accolto l’appello del Sindaco riportandogli la nostra posizione con la quale noi non avanziamo alcuna proposta ma manteniamo il nostro ruolo all’opposizione”. Lo si apprende da una nota del Movimento 5 Stelle all'esito delle consultazioni con il sindaco. Casertanews.it
