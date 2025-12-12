Criscitiello su Lautaro | Non è un robot Ci può stare che…
Michele Criscitiello commenta Lautaro Martinez, difendendo il capitano dell'Inter e sottolineando che, nonostante le critiche, non è un robot e può commettere errori. Le sue parole evidenziano il sostegno del giornalista nei confronti dell'attaccante argentino, riconoscendo le difficoltà e le pressioni del suo ruolo.
Inter News 24 Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato di Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni sul capitano nerazzurro, difeso a spada tratta. Michele Criscitiello ha parlato a Cose Scomode di Lautaro Martinez. SU LAUTARO – «Lautaro non è un robot: è un giocatore fortissimo, ma ci può stare che sbagli o non segni per qualche partita. Ci sono giocatori sul 6-6,5 e non fa notizia, ma Lautaro quando vuole vince le partite da solo: quando non lo fa ed è una notizia, ma è il giocatore che ti rappresenta di più» GLI ALTRI FUGGONO – «Gente come lui se ne va in Inghilterra e in Spagna, ma da tre anni. Internews24.com
