Cremlino | cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass

Il Cremlino ha ribadito che un cessate il fuoco sarà possibile solo dopo il ritiro delle truppe ucraine dal Donbass. Il consigliere presidenziale russo Ushakov ha respinto la proposta di Zelensky di indire un referendum sul futuro della regione, sottolineando la posizione di Mosca sulla questione.

"Un cessate il fuoco ci potrà essere solo dopo il ritiro delle truppe di Kiev dal Donbass". Così il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha bocciato la proposta di Zelensky di indire un referendum sul destino del territorio. Servizio di Raffaella Frullone e Antonio Soviero

