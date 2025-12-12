Cremlino | cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass

Il Cremlino ha ribadito che un cessate il fuoco sarà possibile solo dopo il ritiro delle truppe ucraine dal Donbass. Il consigliere presidenziale russo Ushakov ha respinto la proposta di Zelensky di indire un referendum sul futuro della regione, sottolineando la posizione della Russia riguardo alla questione territoriale.

