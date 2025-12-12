Creazione degli Hub urbani in Bassa Romagna arrivano i questionari rivolti ad esercenti e cittadini

In Bassa Romagna, prosegue il percorso di creazione degli Hub urbani del commercio e dell’attrattività, coinvolgendo esercenti e cittadini con la somministrazione di questionari. Dopo gli incontri con le realtà locali, il progetto mira a rafforzare il tessuto commerciale e sociale dei comuni di Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, promuovendo uno sviluppo più sostenibile e partecipato.

Dopo gli incontri con esercenti, associazioni di categoria e reti di impresa che si sono svolti le scorse settimane, procede il percorso di costituzione degli Hub urbani del commercio e dell’attrattività nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, con i questionari che Iscom Group ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Bassa Romagna: sono in svolgimento i primi incontri per gli Hub urbani in quattro comuni - L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si è aggiudicata i fondi del bando regionale per realizzare gli studi di fattibilità degli Hub urbani nei comuni di Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, d ... Come scrive ravennawebtv.it

Hub urbani: anche Verucchio fra i Comuni ammessi ai finanziamenti regionali - C’è anche Verucchio tra i Comuni del territorio riminese che potranno accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Emilia- chiamamicitta.it scrive

