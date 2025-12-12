Covid avviso a Conte e a Boccia | Si dimettano dalla commissione e si facciano audire

Durante il convegno “Proteggere la salute, difendere i diritti: l’eredità della pandemia Covid”, sono stati lanciati accesi appelli a Conte e Boccia, chiedendo loro di dimettersi dalla commissione e di sottoporsi a audizione. L'evento ha suscitato forti confronti sulla gestione della pandemia e sulle responsabilità politiche.

Affondo a Conte nel convegno “Proteggere la salute, difendere i diritti: l’eredità della pandemia Covid ”. Questo il titolo del panel moderato dal giornalista Fabio Amendolara de La Verità, introdotto dal vicecapogruppo di FdI in Senato Antonella Zedda. A cui ha partecipato anche il presidente della Commissione Covid Marco Lisei; oltre al capogruppo di FdI in Commissione, Alice Buonguerrieri. Presenti anche gli esperti Paolo Bellavite, Giovanni Frajese, Maria Rita Gismondo e Federica Angelini, presidente del Comitato Ascoltami. Covid, il centrosinistra non accetta il confronto. “La pandemia ci ha profondamente divisi perché ci ha lasciato un’eredità economica, sociale, sanitaria e umana devastante per l’incapacità del governo giallorosso di prendersi la responsabilità delle proprie scelte”: le parole di Zedda nel corso della sua introduzione. Secoloditalia.it

Conte e Boccia in conflitto d'interessi sulla commissione Covid - Le riunione segrete prima del lockdown e l'accesso ad atti riservati e secretati: è opportuno che i due ex membri del governo che ha gestito la pandemia restino comissari? ilgiornale.it

"Conte e Boccia lascino la commissione Covid", l'affondo Fdi da Atreju - «La presenza in commissione d’inchiesta Covid di chi ha gestito la pandemia è l’ennesimo schiaffo in faccia a tutti i cittadini italiani, in particolare a tutti coloro che hanno perso un loro caro dur ... msn.com