Costruttori Edili l’Albero per la Sicurezza 2025 torna a Catania

A Catania torna l’Albero per la Sicurezza 2025, un’iniziativa promossa dai Costruttori Edili e ideata dall’artista Francesco Sbolzani. L’installazione mira a sensibilizzare sulla sicurezza nel settore edile, combinando arte e impegno sociale. L’evento rappresenta un momento di riflessione e coinvolgimento per professionisti e cittadini, rafforzando l’importanza della prevenzione e della cultura della sicurezza sul lavoro.

LAVORO, A CATANIA TORNA L'ALBERO PER LA SICUREZZA Da un'idea dell'artista Francesco Sbolzani. Appuntamento il 16 dicembre alle 10 in Piazza della Repubblica per l'edizione 2025 CATANIA – «La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, serve un impegno collettivo», ha affermato il Capo dello Stato Sergio Mattarella all'Anmil, in occasione della Giornata nazionale per le vittime. Con questo spirito, si ripete anche per il 2025 l'iniziativa "Albero per la sicurezza" che dal 2022 vede Catania e altre città d'Italia coinvolte per sottolineare l'importanza della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e per formulare un pensiero verso le vittime e le loro famiglie.