Così i russi hanno ucciso mamma | il racconto di un 11enne al Parlamento europeo piange anche l’interprete

Roman, un bambino di 11 anni, ha testimoniato al Parlamento europeo sulla perdita della madre durante l’attacco russo a Vinnytsia nel 2022. Con grande emozione, ha raccontato come quei tragici eventi abbiano segnato profondamente la sua vita, suscitando commozione tra i presenti e portando all’attenzione internazionale le conseguenze dei conflitti in Ucraina.

Bruxelles, 12 dicembre 2025 – “ Mi chiamo Roman, ho 11 anni. Il 13 luglio 2022 io e mia madre eravamo in una clinica a Vinnytsia e lì sono arrivati tre missili russi. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mamma. L’ultima volta che ho potuto salutarla. L’ho vista schiacciata sotto le pietre, e vedevo solo i suoi capelli. Li ho accarezzati e ho iniziato a scavare. Sono stato in coma 100 giorni, ho subito 36 operazioni e quasi tre anni di cure ”. Parole pronunciate al Parlamento europeo dallo stesso bambino. Senza enfasi, ma con una precisione che lascia l’aula di Strasburgo nel gelo. Il racconto è stato così toccante che una delle interpreti presenti non è riuscita a trattenere le lacrime durante la traduzione. Cdn.ilfaroonline.it

A Kiev nuovi bombardamenti russi hanno ucciso almeno sei persone - Nelle prime ore di martedì mattina la Russia ha compiuto nuovi bombardamenti contro Kiev, uccidendo almeno sei persone. ilpost.it

Nessuno più dei russi ha ucciso così tanti russofoni ucraini, ma a Mosca vogliono processare 41 rappresentanti del governo ed esercito ucraino per “genocidio”, e vogliono allestire un “processo di Norimberga”. Beh, è vero che la storia di ripete, ma come fars - facebook.com facebook