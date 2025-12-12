Così ho perso mia mamma l’interprete piange al racconto di un bambino ucraino sopravvissuto ai missili russi – Video

Durante un’audizione al Parlamento europeo, Roman Oleksiv, un bambino ucraino di 11 anni, ha condiviso il suo drammatico racconto di sopravvivenza ai attacchi missilistici russi a Leopoli. Le sue parole e le emozioni espresse hanno suscitato un forte impatto, evidenziando il dolore e la sofferenza delle giovani vittime della guerra in Ucraina.

Momenti di forte emozione al Parlamento europeo durante l’audizione di Roman Oleksiv, 11 anni, originario di Leopoli. Il bambino ha raccontato come la madre sia rimasta uccisa in un bombardamento russo che ha colpito un ospedale, mentre lui riusciva a sopravvivere alle esplosioni. Mentre traduceva le sue parole, l’interprete incaricata non è riuscita a trattenere le lacrime. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

