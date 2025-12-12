Così ho detto addio a mamma sotto le macerie in Ucraina lo straziante racconto del piccolo Roman commuove tutti

Roman, ora 11enne, ricorda con dolore il giorno in cui ha perso la madre sotto le macerie durante un attacco in Ucraina. Il suo racconto toccante e la sua lotta per la sopravvivenza dopo gravi ustioni evidenziano la drammatica realtà dei conflitti e il coraggio di un bambino che ha affrontato l’orrore con incredibile determinazione.

Il bimbo, oggi 11enne, all’età di 7 anni ha visto la madre morire in un attacco missilistico russo che gli ha causato ustioni gravissime da cui è sopravvissuto solo dopo 36 interventi chirurgici: “Quel giorno l'ho vista sotto le macerie, ho toccato i suoi capelli e le ho detto addio". Fanpage.it

