Così Google Maps diventa il tuo parcheggiatore su iPhone

Google Maps introduce una nuova funzione per iPhone che funge da parcheggiatore digitale, aiutando gli utenti a ricordare facilmente dove hanno lasciato l'auto. Questa innovazione semplifica la gestione degli spostamenti quotidiani, offrendo maggiore tranquillità e praticità. Scopri come questa funzionalità può migliorare la tua esperienza di parcheggio con l'app di Google Maps.

Dimenticare dove si è parcheggiato è un classico, una brutta sensazione che è capitata a tutti prima o poi. Google Maps ora promette di eliminare il problema, almeno per chi usa un iPhone. Già, perché l'app di navigazione ha introdotto una funzione che registra automaticamente la posizione dell'auto al termine di un viaggio e la mostra sulla mappa con un'icona dedicata. Nessun tap. Nessuna impostazione da cercare. Si scende dall'auto e il segnaposto è già lì. Che cosa è questa nuova funzionalità simile a un parcheggiatore personale. Il meccanismo è semplice. Basta usare Google Maps collegato all'auto tramite USB, Bluetooth o CarPlay.