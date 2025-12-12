Cosenza Buscè 50 anni tra sorrisi polemiche e la trasferta di Trapani | Obiettivo promozione ancora da delineare

Antonio Buscè celebra 50 anni nel pieno di una settimana decisiva per il Cosenza, tra sorrisi, polemiche e importanti sfide. Un traguardo personale che si intreccia con gli obiettivi della squadra, ancora da definire, e con la trasferta di Trapani. Un momento di riflessione e di impegno per i rossoblù, in un percorso di traguardi e ambizioni.

Rossoblù fra traguardi, aspirazioni e obiettivi. Antonio Buscè compie 50 anni. Mezzo secolo di vita tagliato in una settimana cruciale per il suo Cosenza. Un compleanno festeggiato tra le forti dichiarazioni del post Picerno, in cui ha sparato a zero contro «tutti», ma con un chiaro riferimento alla società e la gara di domani pomeriggio a Trapani, un match estremamente delicato per ciò che concerne. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cosenza, Buscè 50 anni tra sorrisi, polemiche e la trasferta di Trapani: "Obiettivo promozione ancora da delineare"

