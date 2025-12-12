Cos'è Tether e perché ha deciso di investire nella Juve | dal 5% all'offerta di acquisto del club

Tether, noto stablecoin, ha recentemente annunciato un investimento nella Juventus, passando dal possesso del 5% delle azioni a un'offerta di acquisto completa del club. Questo movimento segna un'importante evoluzione nel settore delle criptovalute nel calcio, suscitando curiosità sulle motivazioni e le implicazioni di questa strategia.

