Cosa rivela Zootropolis 2 nella sua scena post credit e dietro all' impronunciabile easter egg P@Rt3izFr&Brd
L'articolo analizza la scena post-credit di Zootropolis 2 e l'easter egg nascosto P@Rt3izFr&Brd, rivelando dettagli sorprendenti sulla coppia di protagonisti Judy e Nick, ormai consolidata come duo di successo sia come colleghi di polizia sia come coppia sul grande schermo.
Nessuno può contestarlo, in Zootropolis 2 Judy e Nick si confermano uno splendido duo. Lo sono come colleghi di polizia nella comunità multi-specie di Zootropolis, cittadina costruita appositamente perché ogni animale possa coabitare insieme ai suoi simili (e non) e lo sono altrettanto come coppia investigativa sul grande schermo. A nove anni di distanza Disney porta finalmente in sala il sequel del suo thriller poliziesco in cui la coniglietta ligia al dovere e la volpe dal passato criminale hanno smascherato una cospirazione che avrebbe gettato nel caos il loro habitat, messo nuovamente a soqquadro in Zootropolis 2 con un altro caso che ragiona su cosa vuol dire convivere in sintonia e rispetto con gli altri, soprattutto quando sono diversi da noi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
