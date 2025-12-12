Cosa respiriamo ogni volta che prendiamo l'aereo | la scoperta in un nuovo studio

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio dell'Université Paris Cité rivela che durante i voli i passeggeri sono esposti a elevati livelli di particolato ultrafine, un inquinante dannoso per la salute. La ricerca mette in evidenza i rischi legati alla qualità dell'aria all’interno degli aeromobili, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza e sugli effetti a lungo termine dell’esposizione.

Seconda una ricerca dell'Université Paris Cité, durante ogni tratta i passeggeri degli aerei vengono esposti ad alti livelli di particolato ultrafine, una sostanza inquinante nociva per la salute. Fanpage.it

Usi incensi, candele profumate o diffusori? Ecco cosa respiri davvero ogni volta che li accendi, secondo questo nuovo test - Quante volte accendiamo una candela profumata, mettiamo in funzione un diffusore o spruzziamo un deodorante per ambienti senza pensarci troppo? greenme.it

Candele profumate, davvero innocue? Ecco cosa respiri ogni volta che le accendi - Ma dietro quella fiammella profumata c’è un aspetto poco noto e, spesso, sottovalutato: le candele ... greenme.it

Immagine generica

Prima o poi può tornare utile

Video Prima o poi può tornare utile