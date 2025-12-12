Cosa penserà dell’Italia che sembra averlo abbandonato? | la madre di Alberto Trentini da 13 mesi ostaggio di Caracas

Da oltre un anno, Alberto Trentini è nelle mani del governo venezuelano di Maduro, lasciando la madre in un'attesa incessante. In questo contesto, si riaccende il desiderio di un intervento da parte delle autorità italiane per riportare a casa il giovane ostaggio, simbolo di un dramma personale e politico ancora irrisolto.

Chiede ancora una volta al governo di intervenire per fare tornare a casa suo figlio Alberto, che da oltre 13 mesi è nelle mani del governo di Maduro. Armanda Colusso Trentini, madre del cooperante 46enne detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024, in un messaggio vocale inviato a Tutta la città ne parla, su Rai Radio3 ha nuovamente espresso la sua angoscia per la situazione in cui versa il figlio, che ha finora avuto pochissimi contatti con la famiglia. “Sono ormai 13 mesi che Alberto è in prigione e noi non sappiamo darci pace. Mi chiedo ogni mattina, quando inizia un nuovo giorno, cosa penserà del suo Paese che sembra averlo abbandonato?”. Ilfattoquotidiano.it

