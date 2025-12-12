Cosa faremo a Putin! L’Europa è decisa | quelle parole a Zelensky

L'Europa rimane al centro delle tensioni legate alla guerra in Ucraina, con le recenti parole di Zelensky rivolte a Putin che hanno acceso nuovi timori e discussioni. La situazione attuale evidenzia la complessità del conflitto e l'incerta prospettiva di una risoluzione, mantenendo alta l'attenzione internazionale sulla crisi.

La guerra in Ucraina continua a segnare profondamente il panorama geopolitico europeo e mondiale, con la pace che appare ancora lontana e difficile da raggiungere. Le trattative diplomatiche, condotte soprattutto attraverso canali internazionali e organismi sovranazionali, si concentrano in gran parte su Mosca, considerata il principale attore capace di influenzare l'evoluzione del conflitto. La situazione rimane complessa, e le tensioni tra Ucraina, Russia ed Europa permangono alte, con ripercussioni dirette sulla sicurezza e sull'economia del continente. Secondo Kaja Kallas, Alta rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue, il percorso verso un cessate il fuoco sostenibile richiede precise concessioni da parte russa.