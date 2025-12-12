Cosa fare anche gratis a Trento dal 12 al 14 dicembre | tutti gli eventi

Scopri gli eventi imperdibili a Trento dal 12 al 14 dicembre, tra tradizioni natalizie, musica, teatro, sport e mercatini. Un weekend ricco di iniziative gratuite e a pagamento, pensate per coinvolgere tutta la famiglia e vivere al meglio l’atmosfera festiva della città. Ecco il calendario completo delle proposte più interessanti.

Anche questo fine settimana il Trentino propone un calendario ricco e variegato di appuntamenti: tradizioni natalizie, musica, teatro, sport, mercatini e iniziative culturali per tutte le età. Dalle valli all’Alto Garda. Trentotoday.it Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 12 al 14 dicembre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 28 al 30 novembre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

Appuntamenti, eventi e protagonisti del giorno. Cosa fare a Verona e provincia sabato 13 dicembre 2025? Scoprilo con Verona Network. #veronanetwork - facebook.com facebook

Cosa fare a Milano oggi 12 dicembre: Baustelle al Forum e Deejay winter village in via Procaccini milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

© Trentotoday.it - Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 12 al 14 dicembre: tutti gli eventi

Un trekking questo Weekend quasi gratis con i tuoi amici a Trento? Sei mai stato in questo Canyon

Video Un trekking questo Weekend quasi gratis con i tuoi amici a Trento? Sei mai stato in questo Canyon Video Un trekking questo Weekend quasi gratis con i tuoi amici a Trento? Sei mai stato in questo Canyon