Cosa fare anche gratis a Trento dal 12 al 14 dicembre | tutti gli eventi

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri gli eventi imperdibili a Trento dal 12 al 14 dicembre, tra tradizioni natalizie, musica, teatro, sport e mercatini. Un weekend ricco di iniziative gratuite e a pagamento, pensate per coinvolgere tutta la famiglia e vivere al meglio l’atmosfera festiva della città. Ecco il calendario completo delle proposte più interessanti.

Anche questo fine settimana il Trentino propone un calendario ricco e variegato di appuntamenti: tradizioni natalizie, musica, teatro, sport, mercatini e iniziative culturali per tutte le età. Dalle valli all’Alto Garda. Trentotoday.it

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 12 al 14 dicembre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

cosa fare gratis trentoCosa fare (anche gratis) a Trento dal 28 al 30 novembre: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

cosa fare anche gratis a trento dal 12 al 14 dicembre tutti gli eventi

© Trentotoday.it - Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 12 al 14 dicembre: tutti gli eventi

Un trekking questo Weekend quasi gratis con i tuoi amici a Trento? Sei mai stato in questo Canyon

Video Un trekking questo Weekend quasi gratis con i tuoi amici a Trento? Sei mai stato in questo Canyon