Cosa facciamo questo weekend? Arriva Toni Servillo il gatto con gli stivali e tanti spettacoli ed eventi natalizi

Scopri gli eventi e gli spettacoli più interessanti di questo weekend di dicembre, tra cui la presenza di Toni Servillo e il gatto con gli stivali. Le città e i borghi si preparano alle festività natalizie, offrendo un ricco programma di iniziative per cittadini e turisti, tra eventi culturali, spettacoli e atmosfere festive.

Inizia un altro weekend di dicembre che ci conduce lentamente verso le festività natalizie. Come sempre alcune città e borghi si vestono a festa, dopo aver presentato un ricco programma di Natale per deliziare cittadini e turisti.Ma a Pescara sono attesi anche diversi show, come quello che ha per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Cosa vuol dire fare politica? Incontrarsi, dibattere, trovare soluzioni. Come facciamo da mesi in tutte le università in cui mi state invitando e come abbiamo fatto questa mattina alla Parthenope di Napoli e poi di nuovo oggi pomeriggio all’Università del Sannio d Vai su X

Che cosa facciamo oggi al nostro Centro ABA ? Stesso obiettivo, nuovo supermercato: generalizzazione riuscita! Oggi questo piccolo campione ha fatto la spesa in un ambiente nuovo, usando le stesse abilità apprese altrove: scegliere chiedere m - facebook.com Vai su Facebook

Eventi del weekend dal 28 al 30 novembre: cosa fare e dove andare - Poi, dal 28 novembre al 14 dicembre arriva finalmente a Milano La Fura dels Baus con “Sons Ser o No Ser”, un’esperienza teatrale immersiva che mette in discussione l’essere umano nell’era digitale. Riporta cosmopolitan.com

É LUNEDÌ..

Video É LUNEDÌ.. Video É LUNEDÌ..