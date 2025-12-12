Cosa c’entrano gli abeti lapponi con l’oro? Sono preziosi e nessuno lo sapeva

Nelle foreste del nord della Finlandia, abeti rossi celano un mistero sorprendente: minuscole particelle d’oro nascoste nei loro aghi. Questo fenomeno, ancora poco conosciuto, rivela un legame sorprendente tra la natura e il prezioso metallo, grazie all’azione di batteri invisibili che vivono all’interno delle piante.

Nelle foreste del nord della Finlandia, alcuni abeti rossi custodiscono un segreto prezioso: minuscole particelle d’oro nascoste nei loro aghi, messe lì con l’aiuto di batteri invisibili che vivono dentro la pianta. Un gruppo di studiosi dell’Università di Oulu ha fatto questa scoperta analizzando 23 abeti che crescono vicino a Kittilä, la miniera d’oro più grande d’Europa. Hanno raccolto più di cento campioni di aghi e in quattro alberi hanno trovato qualcosa di inaspettato: puntini d’oro microscopici, talmente piccoli che per vederli servono microscopi potentissimi. Il meccanismo è affascinante. Cultweb.it

