Cortona una strategia condivisa per il contrasto delle dipendenze nei giovani

A Cortona si sviluppa una strategia condivisa per contrastare le dipendenze tra i giovani. Con l’aumento del fenomeno, è fondamentale adottare interventi preventivi e collaborativi per affrontare questa sfida emergente, sensibilizzando la comunità e promuovendo azioni mirate a tutela delle nuove generazioni.

«Il fenomeno dell'emersione delle dipendenze è in crescita e riguarda anche i giovani, dobbiamo progettare risposte preventive». Così l'assessore alle politiche sociali, Lucia Lupetti all'incontro «Reti in Gioco – Gioco di Rete», che si è tenuto questo 12 dicembre nell'auditorium della scuola.