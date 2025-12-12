Corto midi o lungo c’è sempre un modo chic per indossarlo nella stagione fredda

Il cappotto pied de poule, un classico intramontabile, si presenta come una scelta elegante per la stagione fredda. Disponibile in diverse lunghezze, dal corto al lungo, questo modello si distingue per il suo carattere distintivo e raffinato, rendendolo un elemento versatile e di tendenza nel guardaroba invernale.

Lo si potrebbe annoverare tra i grandi classici come quello nero e quello cammello. Eppure il cappotto pied de poule si distingue per più di un motivo dagli altri. Prima di tutto può variare la sua fantasia in versione macro o micro, cambiando totalmente il suo mood. Poi può spaziare dal canonico bianco e nero a diverse combinazioni cromatiche, rinnovandosi e facendosi più sorprendente. Ma soprattutto non è così facile da abbinare. La sua grafica così d'impatto, infatti, rischia di creare caos se non accostata nel modo giusto. Bisogna stare attente con le stampe, con i colori ma anche con le texture, che non devono essere troppo preponderanti, rubando la scena al grande protagonista.