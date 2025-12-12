CortiSonanti 2025 | Pinocchio Reborn miglior corto italiano vincono Scarpati Candurro e Verardi

Si è conclusa la XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale di cortometraggi diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio. Durante l’evento, sono stati assegnati premi alle otto sezioni in concorso e riconoscimenti speciali, con il cortometraggio “Pinocchio Reborn” che si è aggiudicato il premio come miglior corto italiano.

Con l’assegnazione dei premi per le otto sezioni in concorso e i riconoscimenti per i protagonisti e le categorie speciali, si è conclusa la XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale di cortometraggi diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio. Al Cinema America Hall di Napoli è si è tenuto giovedì 11 dicembre l’atto conclusivo dell’edizione 2025 del festival organizzato da Alchemicarts e finanziato dalla Film Commission della Regione Campania, con il patrocinio del Comune di Napoli. Nel Corso della kermesse condotta da Lorenzo Crea sono passati in rassegna i 43 lavori finalisti, selezionati dalle 3 giurie ( giovani, tecnica e d’onore) presiedute Sergio Brancato, tra i 3478 corti iscritti quest’anno. Ildenaro.it

'CortiSonanti', va a "Pinocchio Reborn" di Matteo Cirillo il premio per il miglior corto - Va a "Pinocchio Reborn" di Matteo Cirillo il premio per il miglior corto italiano che vince anche il riconoscimento per il miglior attore protagonista assegnato a Giulio Scarpati, ex aequo con Andrea ... ansa.it

I Vincitori della XVI edizione del Festival CortiSonanti al Cinema America Hall - Con l’assegnazione dei premi per le otto sezioni in concorso e i riconoscimenti per i protagonisti e le categorie speciali, si è conclusa la XVI edizione di ... napolivillage.com

'CortiSonanti', va a "Pinocchio Reborn" di Matteo Cirillo il premio per il miglior corto. Vince anche riconoscimento per il miglior attore protagonista assegnato a Giulio Scarpati #ANSA x.com

"Pinocchio Reborn" a #CortiSonanti. Ringraziamo Gazzetta di Napoli per la condivisione. - facebook.com facebook