CortiSonanti 2025 | Pinocchio Reborn miglior corto italiano vincono Scarpati Candurro e Verardi

Si è conclusa la XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale di cortometraggi diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio. Durante l’evento, sono stati assegnati premi alle otto sezioni in concorso e riconoscimenti speciali, con il cortometraggio “Pinocchio Reborn” che si è aggiudicato il premio come miglior corto italiano.

Con l’assegnazione dei premi per le  otto sezioni in concorso  e i riconoscimenti per i protagonisti e le categorie speciali, si è conclusa  la XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale di cortometraggi  diretto da  Nicola Castaldo,  Mauro Manganiello  e  Agostino Caprio. Al  Cinema America Hall di Napoli  è si è tenuto giovedì 11 dicembre l’atto conclusivo dell’edizione 2025 del festival organizzato da  Alchemicarts  e finanziato dalla  Film Commission  della  Regione Campania, con il patrocinio del  Comune di Napoli. Nel Corso della kermesse condotta da  Lorenzo Crea  sono passati in rassegna i  43 lavori finalisti, selezionati dalle  3 giurie  ( giovani, tecnica e d’onore) presiedute  Sergio Brancato,  tra  i  3478  corti  iscritti  quest’anno. Ildenaro.it

