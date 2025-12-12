Cortina demoliscono la sua casa a colpi di ruspa mentre è in tribunale per fermarli | Ormai abbiamo iniziato

A Cortina d'Ampezzo, una casa privata che ostacolava i lavori per la costruzione della cabinovia di Socrepes è stata demolita con la ruspa mentre il proprietario era in tribunale. L'intervento, avviato senza preavviso, ha suscitato scalpore e polemiche, segnando un episodio controverso legato alla gestione delle opere pubbliche e alla tutela dei diritti dei proprietari.

A Cortina una casa privata che ostacolava la costruzione della cabinovia di Socrepes è stata abbattuta a colpi di ruspa. L’opera non serve per le gare, ma per far salire in quota 2.400 spettatori per le discese di sci alpino femminile delle Olimpiadi Milano-Cortina. L’avvocato Riccardo Tagliaferri, che assiste il cittadino ampezzano Ernesto Curtolo, si trovava in udienza alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Ha chiesto di fermare il progetto. Ipotizzando irregolarità nella procedura da parte di Simico, la società pubblica che opera per conto del ministero delle Infrastrutture. La ruspa prima dell’udienza. 🔗 Leggi su Open.online

