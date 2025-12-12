Corruzione in Ucraina l’oligarca Kolomoisky in tribunale | Qualcuno ha cercato di uccidere l’ex socio di Zelensky fuggito in Israele
Ihor Kolomoisky, oligarca ucraino, si presenta in tribunale in Israele, rivelando dettagli su un tentato omicidio avvenuto il 28 novembre. L'ex socio di Zelensky, ormai fuggito in Israele, è coinvolto in accuse che sollevano questioni di corruzione e tensioni tra poteri e interessi in Ucraina.
“Sapete di Mindich? C’è stato un tentato omicidio il 28 (novembre, ndr ) in Israele “. Ihor Kolomoisky, felpa grigia Nike su una t-shirt giallo sgargiante, è seduto in aula. “Il tentativo non è riuscito – aggiunge -, i criminali sono stati arrestati. Grazie a Dio non è successo qualcosa di peggio. Hanno gravemente ferito la domestica, ma è sopravvissuta. I criminali hanno sbagliato casa”. Parole che in altri tempi sarebbero passate inosservate o quasi, ma non in questi giorni. Perché l’uomo con la barba bianca e gli occhialetti che mercoledì le ha pronunciate in tribunale a Kiev è stato, e per molti versi resta, uno degli uomini più potenti d’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La corruzione di Trump è peggiore di quella dell'Ucraina, — The Atlantic In Ucraina, la corruzione è indagata dalle istituzioni statali: gli investigatori interrogano i ministri, smantellano i piani e rendono pubblici i casi; Tuttavia, è impossibile immagi
I nuovi casi di corruzione in #Ucraina al centro di una conferenza video organizzata dalla rivista e think tank polacco Visegrad Inside con i contributi di due analiste, una ucraina e l'altra polacca.
Corruzione in Ucraina. La procura: "Timur Mindich, l'ex socio di Zelensky, influenzava il ministero della Difesa" - Timur Mindich è stato colpito da sanzioni che vanno dal blocco dei beni al divieto di partecipare agli appalti pubblici.
CORRUZIONE IN UCRAINA/ "Se l'inchiesta fa fuori Zelensky si sblocca la trattativa con la Russia" - L'esercito ucraino è in grave difficoltà e ora un'indagine per corruzione riguarda l'ex socio: si stringe il cerchio intorno a Zelensky Un'inchiesta sulla corruzione in Ucraina non è una novità.