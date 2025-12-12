Coppia aggredita nel parcheggio del supermercato con minacce e frasi choc | condannato

Una coppia è stata aggredita nel parcheggio di un supermercato, dove è stata minacciata e colpita con frasi choc. L'aggressore ha poi danneggiato i vetri della loro auto, brandendo una chiave inglese e una sbarra di ferro. L'episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità, portando alla condanna dell'autore.

Minacce e frasi choc, poi i colpi ai vetri dell'auto, brandendo una chiave inglese e una sbarra di ferro. È quanto denunciato da una coppia di origine marocchina, aggredita da tre connazionali a Ponte San Giovanni, nel parcheggio di un supermercato.Secondo la ricostruzione la coppia si trovava.

Aggressione conducente ATM Milano linea 49 - Maggio 2022

