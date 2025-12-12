Coppa del Mondo di sci | Sofia Goggia quarta a StMoritz vince la Vonn

Sofia Goggia si piazza al quarto posto nella prima prova di Coppa del Mondo a St.Moritz, specialità discesa libera, al suo ritorno alle gare sulla neve. La sciatrice bergamasca si distingue in una competizione dominata da Lindsey Vonn, che si impone con un tempo eccezionale. Un risultato importante che segna l'inizio della stagione mondiale.

È sicuramente un ottimo quarto posto per Sofia Goggia al ritorno alle gare sulla neve di St.Moritz nella prima prova dell'anno in Coppa del Mondo, specialità della discesa libera: la sciatrice bergamasca ha ottenuto il quarto tempo dietro a una straordinaria Lindsey Vonn che è stata l'unica a scendere sotto il muro di un minuto e 30 secondi (1'29"63). In seconda posizione l'austriaca Magdalena Egger a 98 centesimi, terza l'altra austriaca Mirijam Puchner con 1"16 di ritardo dall'americana. L'azzurra, invece, ha accumulato un ritardo di 1"31. Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, la Pirovano si è piazzata ottava a 1"58; Nicol Delago dodicesima 1"94, Roberta Melesi 21esima a 2"44, Nadia Delago 24esima a 2"70 ed Elena Curtoni 25esima a 2"73. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it