Coppa del Mondo di Freestyle Deromedis conquista la tappa di Val Thorens | Una gara speciale

Val Thorens – Una grande partenza per Simone Deromedis, nella stagione che porterà direttamente gli Azzurri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'atleta tricolore ha conquistato la prima tappa di Coppa del Mondo del Freestyle, ma non solo. L'Italia ha ottenuto una splendida doppietta sul podio sulle piste innevate di Val Thorens (Francia), in quanto alle spalle dello stesso Deromedis, si è piazzato Edoardo Zorzi. "Per me questa gara è speciale, ho perso un paio di mesi fa mio nonno e dedicargli una vittoria rappresentava una motivazione ulteriore. Ed è speciale essere sul podio con Edoardo, che meritava un simile successo: abbiamo dimostrato di essere una grande squadra.