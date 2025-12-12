Coppa d' Africa l' assurda situazione del Camerun | due allenatori e due liste di convocati è scontro tra Eto' o e il ministro

In questo articolo analizziamo la crisi inedita che sta scuotendo il calcio camerunense, con due allenatori e due liste di convocati. Il conflitto tra il presidente della Federcalcio Samuel Eto'o e il ministro dello Sport Narcissus Muel Kombi ha generato un caos senza precedenti, a pochi giorni dall'inizio della Coppa d'Africa.

È caos totale in Camerun, dove lo scontro frontale tra l'attuale presidente della Federcalcio Samuel Eto'o e il ministro dello Sport Narcissus Muel Kombi ha portato a una situazione assurda, con due diversi allenatori per due distinte liste di convocati: il tutto a pochi giorni dall'inizio della Coppa d'Africa, che si aprirà con l'incontro tra i padroni di casa del Marocco e le Comore in programma al Prince Moulay Abdellah Stadium domenica 21 dicembre alle ore 20.00. Fallita in modo clamoroso la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, i Leoni Indomabili, che con 5 trofei in bacheca sono la seconda nazionale più vincente della competizione alle spalle dell'Egitto a quota 7, cercano l'immediato riscatto puntando al bersaglio grosso pur da non favoriti. Ilgiornale.it

