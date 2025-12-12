coppa apecchio corsaro

Dopo dodici turni, il girone A di Seconda Categoria presenta una classifica ancora molto aperta. La Vadese mantiene la leadership, consolidando la propria posizione, mentre il Ca Gallo si avvicina a una sola lunghezza, promettendo un finale di stagione emozionante e ricco di sorprese.

Dopo dodici giornate il girone A di Seconda categoria vede al comando sempre la Vadese, a una lunghezza insegue il Ca Gallo. Al terzo posto (a meno 4) 2 squadre: la Sammartinese e il Valfoglia Tavoleto. In fondo alla classifica c’è la Santangiolese. L’attacco più prolifico è quello della Vigor San Sisto (22 reti), la difesa che ha subito di meno appartiene al Ca Gallo (7) invece quella che ha subito più reti è della Durantina Santa Cecilia (25 reti). 11 i gol messi a segno nell’ultimo weekend. Il derby. Vadese-Cagliese è stata sfida tra nobili decadute. Ad assistere a questo match 400 spettatori nonostante le gare in programma e di categoria superiore nell’alto Montefeltro (a Urbino e Lunano). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net