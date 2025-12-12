convegno federico ii il sistema di fortificazioni nel regno di napoli e il rilancio del forte di vigliena

Il convegno Federico II analizza il sistema di fortificazioni del Regno di Napoli, un complesso di strutture costiere realizzate nel 1703 per difendere la città e il litorale. Il percorso difensivo comprendeva cinque forti strategicamente posizionati lungo la costa, da San Giovanni a Teduccio a Castellammare di Stabia, contribuendo alla sicurezza della zona nel corso dei secoli.

Tempo di lettura: 3 minuti Il sistema di fortificazioni costiere a protezione della città di Napoli e del litorale, voluto nel 1703 dal viceré marchese di Villena, comprendeva cinque forti a partire da San Giovanni a Teduccio, per proseguire a Portici con il Granatello, quindi a Torre del Greco, Rovigliano e terminava a Castellammare di Stabia. L’argomento è stato al centro della conferenza promossa dall’ Istituto Italiano dei Castelli sezione Campania, svolta ieri 11 dicembre presso il Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli a Palazzo Gravina. Curatori dell’evento il professor Guseppe Pignatelli Spinazzola (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) e l’architetto Luigi Maglio (Consiglio Scientifico Istituto Italiano dei Castelli). Anteprima24.it

